Namorado de Eduardo Leite está com Covid-19 e governador se isola

Vacinado com as duas doses, governador do Rio Grande do Sul está assintomático, mas cumprirá suas agendas de forma remota

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Anúncio do governador gaúcho foi feito nesta terça-feira, 11



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou, nesta terça-feira, 11, que seu namorado, o médico pediatra Thalis Bolzan, testou positivo para a Covid-19. O gestor gaúcho esteve com o companheiro até a manhã da segunda-feira, 10, e, por essa razão, cumprirá suas agendas de forma virtual. Em uma publicação em seu perfil oficial no Twitter, Leite, que já tomou as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, afirmou que está assintomático, mas aguarda o resultado de seu teste PCR.”Pessoal, acabo de ficar sabendo que o Thalis, meu namorado e com quem estive até ontem pela manhã, recebeu resultado positivo para o teste de Covid-19. Não tenho qualquer sintoma, mas farei o PCR agora, no início da tarde e, por precaução, as minhas agendas serão virtuais hoje”, diz a publicação.