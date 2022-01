Mundo registra 3,28 milhões de casos de Covid-19 em um único dia

Número representa o maior recorde de infecções já atingido desde o início da pandemia e acompanha a elevação ocorrida também nos Estados Unidos

Reprodução/Our World in Data

O mundo registrou 3,28 milhões de casos de Covid-19 nessa segunda-feira, 10, o maior recorde diário desde o início da pandemia. O dado é da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. A elevação acompanha o crescimento de infecções recorde também nos Estados Unidos (EUA), apontado como 1,48 milhões de pessoas com Covid-19 pelo mesmo site. Um levantamento da agência de notícias Reuters também aponta a alta taxa americana, mas com 1,3 milhão de pessoas positivadas para a infecção pelo novo coronavírus. Os números vem crescendo na Europa e nos Estados, principalmente, desde o Natal de 2021 e mais fortemente após o início de 2022, quando vários recordes já foram batidos.

A taxa de mortalidade da pandemia no mundo também voltou a crescer nesta segunda-feira, 10, levando 6.460 pessoas a óbito. Entretanto o número está muito abaixo do maior recorde de mortos pela Covid-19 já registrado na plataforma, de 18.062, há quase um ano, em 20 de janeiro de 2021. Apesar do quantitativo mais elevado de casos dos Estados Unidos, o país registrou menos mortes [1.906] que a Europa [2.533], onde há uma grande onda de pessoas antivacina durante o enfrentamento da variante Ômicron, considerada mais transmissível que as demais.