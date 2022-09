Ricardo Nunes critica gestão de Haddad como prefeito de SP e aposta em ida de Rodrigo Garcia ao 2º turno

Atual comandante da prefeitura da capital paulista falou sobre as eleições de 2022 em entrevista à Jovem Pan News

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em entrevista coletiva



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (PSDB), foi entrevistado pelo Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira, 26, para falar sobre medidas recentes de sua gestão e compartilhar sua visão sobre a situação das eleições a nível nacional e estadual. A respeito da difícil situação de seu colega de partido, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição para o governo do Estado que está em terceiro nas pesquisas, o prefeito ressaltou que muitas coisas podem mudar na reta final e apostou na ida do tucano ao segundo turno: “Tem ainda muita expectativa que possa chegar. Em 2018, para pegar o exemplo da eleição do Estado, a gente tinha uma situação, a dois dias da eleição, ou praticamente um dia antes, de que quem ia para o segundo turno era o João Doria e o Paulo Skaf. No último momento, o Márcio França surpreendeu e passou o Skaf. Foi uma disputa acirradíssima e por uma diferença pequena ganhou o João Doria. Sempre tem ações nos últimos dias que acabam tendo interferência. Haja vista o número de pessoas que podem mudar o voto ou estão indecisos”.

“Tenho bastante confiança que o Rodrigo Garcia vai para o segundo turno, até pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Ele tem se dedicado bastante e acho que tem apoio maciço dos prefeitos. São mais de 500 prefeitos, sendo 645 municípios. Tenho muita expectativa que a gente deva ter um segundo turno no Estado de São Paulo entre o PT e Rodrigo Garcia”, projetou. Nunes também criticou a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, atual primeiro colocado na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, de acordo com as pesquisas de intenção de voto: “Acompanhei, por exemplo, o aumento da fila de creche na cidade. Hoje, na nossa gestão, não tem nenhuma criança fora da creche. Diferente da época dele, que conseguiu a proeza de aumentar a quantidade de crianças aguardando uma vaga de creche na cidade. Na habitação, ele falava tanto de habitação e entregou, durante quatro anos, 5,5 mil unidades habitacionais. Só para ter uma ideia, nesse um ano eu entreguei 4.420 e vou entregar até o final do mandato 49 mil, portanto dez vezes mais. A gestão do Haddad, os números estão aí e os dados. Tanto que na eleição ele perdeu para os votos brancos e nulos”.

A respeito de sua própria gestão, o prefeito de São Paulo destacou medidas de zeladoria para o início do período das chuvas: “A gente tem um cenário diferente do que tinha há alguns meses atrás. Nós ampliamos bastante as obras de microdrenagem, quando a gente tem situação de entupimento de bueiro e córrego. Só no ano passado, nós fizemos 409 obras de microdrenagem na cidade. Investimento bastante acentuado nessa questão. Não quer dizer que está tudo bem, temos que estar melhorando, mas é muito claro, pelos dados do 156, que a gente está conseguindo melhorar”. Na região da comunidade de Paraisópolis, por exemplo, Nunes detalhou seu plano para evitar desabamentos: “Cinco imóveis desabaram no córrego do Antonico, na comunidade de Paraisópolis. Construíram residências em cima desse córrego. Por causa das chuvas, podem acontecer desabamentos. Eu peguei meus secretários e a gente começou a intensificar um grande plano. Remoção de 1,5 mil famílias que estão morando em cima do córrego Antonico e uma ação para a gente poder fazer dois quilômetros de canalização do córrego e dois grandes reservatórios próximos aos estádio do Morumbi.

“Dessas 1,5 mil famílias nós já removemos 300 famílias. Estamos no processo de remoção das outras e estamos em obras para fazer a reurbanização do córrego do Antonico e logo a gente licita para fazer esses dois piscinões. Vai resolver a questão de alagamento naquela região do Morumbi, mas em especial tirar aquelas famílias que estão nessa área de risco, que é R4, a situação mais crítica, quando a residência tem risco de desabamento. Já está em obra esse investimento de quase R$ 300 milhões da Prefeitura de São Paulo. Além disso, na comunidade de Paraisópolis a gente tem quase três mil pessoas que recebem auxílio aluguel em área de risco, e a gente tirou. Também estamos construindo 1.110 unidades habitacionais dentro da comunidade”, explicou o prefeito.

Além da reurbanização de áreas de risco, Nunes falou sobre a necessidade de assistência e moradia para pessoas em situação de rua: “Nós antecipamos o censo, e esse censo nos demonstrou que temos 31,2 mil pessoas em situação de rua. Fizemos o aluguel de 3.400 vagas em hotéis para acolher famílias com crianças. O governador Rodrigo Garcia me passou seis prédios da antiga fundação casa e eu já entreguei um para a CAE, que são Centros de Atendimento Especial para famílias. Eu vou inaugurar outros cinco nesse mês seguinte. E estamos efetivando um projeto chamado Reencontro, que são unidades habitacionais pequenas, de 12 metros quadrados, para a gente poder, de uma forma temporária, atender pessoas em situação de rua. Fora isso, junto com o governo do Estado, nós fizemos 10 mil bolsa-trabalho para as pessoas que estão desempregadas na cidade. Dessas 10 mil, 5 mil foram para pessoas em situação de rua. Além do POT, que é o Programa Operação Trabalho, que a gente disponibilizou para mil pessoas em situação de rua terem um ganho de R$ 1,2 mil, para que eles possam trabalhar, ter uma condição melhor e sair das ruas”. Confira a entrevista na íntegra no vídeo abaixo.