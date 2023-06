Lula convoca Daniela Carneiro ao Planalto e deve decidir sobre troca no Ministério do Turismo

Reunião também conta com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, e Waguinho, marido de Daniela e atual prefeito de Belford Roxo (RJ)

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, é da cota do União Brasil na Esplanada dos Ministérios



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi convocada para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Alvorada, na manhã desta terça-feira, 13. A reunião também conta com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ministro de Lula responsável pela articulação política do governo. O marido de Daniela, Waguinho (Republicanos), atual prefeito de Belford Roxo (RJ), também participa do encontro. A cidade, que fica na região metropolitana do Rio, sempre foi reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, mas nas últimas eleições demonstrou um apoio significativo ao então candidato Lula, graças ao apoio de Waguinho à campanha do atual presidente. A agenda desta terça já era prevista desde a semana passada, com rumores sobre a possível mudança na gestão do Ministério do Turismo como parte das negociações do Planalto com o União Brasil em troca de votos no Congresso Nacional a favor do Executivo.

Além do Ministério do Turismo, o União Brasil comanda as pastas da Integração Regional e Comunicações. Mas só o ministério de Daniela está mesa de negociações do Planalto porque não tem entregado apoio suficiente ao governo. Além disso, pesa na decisão o fato de Daniela já ter pedido sua desfiliação do União Brasil para se alinhar ao Republicanos. No feriado, o presidente do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União-PE), afirmou que o partido mantém a indicação do deputado federal Celso Sabino (União-PA) para assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro.