‘Não vamos desistir do nosso Brasil’, diz Flavio Bolsonaro após resultado das eleições

Senador e filho do presidente da República foi o primeiro membro político da família a se manifestar após o fim do segundo turno das eleições presidenciais

Pedro França/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL- RJ) se manifestou pela primeira vez após o resultado da eleição presidencial



O senador e filho do presidente da República, Flavio Bolsonaro (PL-RJ), utilizou as suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 31, para se manifestar sobre o fim das eleições. Em uma breve mensagem e sem citar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo de chefe do Executivo federal pelo próximo quadriênio, o parlamentar agradeceu aos mais de 58 milhões de eleitores que foram às urnas depositar seu voto no candidato à reeleição – dando a Bolsonaro a maior quantidade de votos que já teve em sua vida – e que, dessa maneira, “resgataram o patriotismo” em um país que, nas palavras do congressista, “está dando certo”. “Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, finalizou. A fala de Flávio contrasta com o posicionamento de seus irmãos, já que tanto o deputado federal Eduardo (PL-SP) quanto o vereador carioca Carlos (Republicanos) não se manifestaram desde o término do segundo turno das eleições gerais no último domingo. As últimas publicações de ambos ocorreram antes das 17h, horário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como o término do prazo de votação por parte dos eleitores e do início da apuração dos votos. O pai do trio, presidente Jair Bolsonaro (PL), também não realizou declarações ou aparições públicas após a tentativa frustrada de permanecer no poder pelos próximos quatro anos. A expectativa, porém, é de que o atual mandatário realize uma fala nesta tarde, de acordo com o presidente em exercício do PP, Cláudio Cajado. “Em princípio, querem que ele leia um texto, mas o formato ainda não está definido”, disse o político à Reuters.