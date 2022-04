‘No Brasil, guerra seria resolvida numa mesa tomando cerveja’, brinca Lula sobre Ucrânia

Ex-presidente diz que se reuniria com Biden, Putin, Zelensky e líderes europeus e, antes de acabarem as garrafas, teriam um acordo de paz

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Lula deve ser candidato na eleição presidencial de 2022



Lula, pré-candidato à presidência pelo PT, fez um comentário inusitado sobre a guerra na Ucrânia durante o evento Democracia e Igualdade, promovido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pelo Grupo de Puebla, conjunto de políticos de esquerda da América Latina, na última terça, 29 de março. Após dizer que todos querem a paz e perguntar a quem interessa a guerra, o ex-presidente disse que o conflito iniciado após a invasão da Rússia ao país vizinho seria resolvido com cervejas numa mesa de bar, no Brasil.

“O povo quer paz, o povo precisa de paz. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio, que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. A gente conversaria com cerveja, numa mesa de bar. Teria resolvido aqui se não fosse na primeira cerveja, se não desse na primeira, seria na segunda ou na terceira, ou até acabarem as garrafas a gente teria um acordo de paz”, brincou o petista. Até o momento, o Brasil procurou manter a neutralidade no conflito, embora tenha votado contra as posições russas no Conselho de Segurança e na Assembleia-Geral da ONU. Confira o vídeo.