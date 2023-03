No Dia da Mulher, Nikolas discursa de peruca na tribuna da Câmara: ‘Deputada Nicole’

Entre críticas e apoio, deputado foi um dos assuntos mais comentados do Twitter após publicar trecho da sua fala nas redes sociais

Reprodução/TV Câmara Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) realizou um discurso com peruca loira no Dia das Mulheres



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) realizou um discurso na tribuna da Câmara nesta quarta-feira, 8, – dia internacional da Mulher – com uma peruca loira após afirmar que “se sente mulher”. Em seu discurso, o parlamentar afirmou que as mulheres estão perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres. “Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade”, disse. Em seguida, o deputado completou argumentando que, além de defender as próprias convicções, também o faz para os pais que “não querem que um marmanjo de dois metros de altura entre no banheiro da filha sem ser considerado um transfóbico”. Por fim, Nikolas – que se intitulou “deputada Nicole” – afirmou ter o gênero fluído após retirar a peruca e disse que as mulheres não devem nada ao feminismo, já que o movimento defende igualdade e exalta mulheres que “nunca fizeram nada pelas mulheres”. “Mulheres, retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. Dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas”, finalizou.

Em seguida ao discurso de Nikolas, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) foi às redes informar que irá lutar pela cassação do mandato do parlamentar pelo suposto discurso transfóbico. “A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Afinal, transfobia é crime. Eu, ao lado da bancada do @psbnacamara, estou entrando com um pedido de CASSAÇÃO do mandato do deputado Nikolas Ferreira!”, disse. Antes de ser eleito o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, Nikolas já esteve envolvido em episódios parecidos enquanto ocupava uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte.

Em dezembro de 2020, o político mineiro afirmou que a deputada Duda Salabert (PDT-MG), mulher trans e que também era vereadora da capital mineira, era homem. “É isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é”, considerou. Nikolas responde a um processo por injúria racial em decorrência do episódio. Nas redes sociais, houve usuários que elogiaram a fala do político mineiro e outros que criticaram a ação do parlamentar. Sérgio Barreto, em seu perfil no Twitter, criticou: ” Quem elege uma pessoa desqualificada como essa? Como pode ser tão medíocre?”. Já o apoiador do deputado, Antônio José Trigueiro, afirmou que uma parlamentar que assistia à cena deveria estar com medo de debater “com uma mulher inteligente”, referindo-se à Nikolas.