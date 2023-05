No Japão, primeiro-ministro da Austrália se reúne com Lula e projeta reunião do G20 no Brasil

Anthony Albanese encontrou o presidente brasileiro nesta sexta-feira, em Hiroshima; os dois países participam da Cúpula do G7 na condição de convidados

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula e Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, tiveram reunião bilateral no Japão



O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, elogiou o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 19, durante encontro bilateral. A reunião entre os dois chefes de governo aconteceu por volta das 16h no horário local, madrugada no Brasil. Lula desembarcou ainda nesta sexta na cidade de Hiroshima, Japão, onde irá participar da reunião da Cúpula do G7. Tanto o Brasil, como a Austrália participam do evento na condição de países convidados. “Foi maravilhoso encontrar o presidente Lula pela primeira vez hoje. E parabenizá-lo pessoalmente pela presidência brasileira do G20 em 2024″, escreveu Albanese em suas redes sociais, se referindo também à presidência pró-tempore do Brasil no próximo ano na reunião do G20, grupo formado pelos países com as maiores economias do mundo.

Também pelas redes sociais, o presidente Lula comentou a conversa com o premiê e destacou que a bilateral entre o governo australiano e o Brasil não acontecia desde 2018. “Conversei com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Desde 2018 não havia encontro entre nossos países. Falamos sobre a ampliação das relações Brasil-Austrália, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e recebi o convite para visitar a Austrália. Vamos trabalhar para cada vez mais aproximarmos nossos países”, disse. A reunião bilateral com Albanese foi o primeiro compromisso do presidente Lula na viagem ao Japão. No sábado, 20, além de participar das reuniões que fazem parte da Cúpula do G7, ele terá uma série de encontros bilaterais, incluindo um com o presidente francês Emmanuel Macron e outro com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida.