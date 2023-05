Nomeação de Luiz Fernando Corrêa para o cargo de diretor da Abin é publicada no DOU

Senado já havia sabatinado o ex-diretor da PF no início do mês; Corrêa foi indicado por Lula após as manifestações de 8 de Janeiro

Roque de Sá/Agência Senado Luiz Fernando Corrêa em sabatina no Senado



O nome de Luiz Fernando Corrêa, ex-diretor da Polícia Federal, foi publicado nesta terça-feira 30, no Diário Oficial da União (DOU) para assumir o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Corrêa foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a mudança do órgão de inteligência para a Casa Civil em decorrência das manifestações do dia 8 de Janeiro. Até então, a Abin fazia parte do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O cargo no comando da agência estava desocupado há mais de um ano, desde que Alexandre Ramagem deixou a vaga. Nas últimas eleições, Ramagem se elegeu deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Antes de ser nomeado, Luiz Fernando Corrêa teve seu nome aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, no início do mês.

Corrêa trabalhou no governo durante os dois primeiro mandatos de Lula, é formado em direito e delegado aposentado da PF. Ocupou o cargo de diretor-geral da corporação entre os anos de 2007 e 2011. Antes, na primeira gestão do petista, assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, indicado pelo então ministro Márcio Thomaz Bastos. Em 2016, foi diretor de Segurança nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. A nomeação para a Abin precisará passar pelo plenário do Senado para poder ser válida.