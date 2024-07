Novo marca convenção municipal em São Paulo para o dia 21 de julho

Partido apresentará a chapa para a prefeitura com Marina Helena e Coronel Priel; lideranças da sigla como Adriana Ventura, Leonardo Siqueira e Vinicius Poit participarão do evento

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marina Helena é a pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo



O Partido Novo realizará sua convenção municipal em São Paulo no próximo dia 21 de julho. O evento está programado para começar às 9h30 e contará com a apresentação da chapa, que inclui a pré-candidata à prefeitura Marina Helena, seu vice, Coronel Priel, e 56 candidatos a vereadores. Entre os postulantes às vagas na Câmara Municipal estarão a vereadora Cris Monteiro, o ex-deputado estadual Ricardo Mellão e o criador do canal Ideias Radicais, Raphael Lima. A convenção será um momento importante para o Novo, que destaca a renovação e diversificação da chapa, incluindo representantes de todas as regiões da cidade. Estão previstas as presenças de lideranças do Novo, como a deputada federal Adriana Ventura, o deputado estadual Leonardo Siqueira, além de Vinicius Poit, Luis Felipe Dávila, Hélio Beltrão e Christian Lohbauer. Também estarão presentes os dirigentes Alfredo Fuentes (vice-presidente do Diretório Nacional), Ricardo Alves (presidente do Diretório Estadual) e Alfredo Tucunduva (presidente do Diretório Municipal), entre outros.

“Temos uma candidatura forte para a prefeitura e 56 para a Câmara Municipal. Todos os filiados de São Paulo estão convidados a participar desta convenção, que será um marco na diversidade do partido em São Paulo. A chegada de pessoas com novas visões e a troca de experiências, alinhadas com os princípios do Novo, ajudam a gente a crescer”, afirmou Alfredo Tucunduva, presidente do Diretório Municipal.