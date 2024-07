Pré-candidatos do Novo no Rio acionam Ministério Público Estadual contra Eduardo Paes

Carol Sponza, que deve concorrer à prefeitura, e dois postulantes à Câmara dos Vereadores contestam inauguração de obras públicas; prefeito ainda não se manifestou

Tomaz Silva/Agência Brasil Prefeito ainda não se manifestou sobre o caso



Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição foi acusado de ter usado obras públicas como campanha política. Carol Sponza, candidata à prefeitura, e os pré-candidatos a a vereador, Jonathan Mariano e Giovanni Fisciletti, acionara, o Ministério Público Estadual contra Paes. O também pré-candidato, reuniu pessoas em uma inauguração da obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da Clínica de Saúde da Família em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense. “É um absurdo que o atual prefeito use a máquina da prefeitura para fazer inauguração de terreno baldio às vésperas da eleição. Se a clínica é tão importante, por que não foi inaugurada antes? Promessa não faltou…”, destacou Carol Sponza, do partido Novo. Carol Sponza afirma que o convite para a inauguração do terrero que anteriormente estava vazio foi utilizado a logo institucional da prefeitura para chamar a atenção dos civis e potenciais eleitores às vésperas do início do período eleitoral.

Os autores alegam que essa divulgação da imagem do atual prefeito com a prefeitura do Rio é apenas um chamariz para anunciarem uma campanha de Paes para 2024. “O uso da máquina pública demonstra a inconsistência no governo de Eduardo Paes. O que o Rio precisa é de alguém que trabalhe verdadeiramente pelo carioca, implementando medidas efetivas que melhorem a qualidade de vida na nossa cidade. E isso não pode ser feito somente em ano eleitoral”, concluiu Sponza, pré-candidata à prefeitura do Rio. Paes ainda não se manifestou sobre o caso.