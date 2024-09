Número de eleitores com deficiência no Brasil cresce 25% nos últimos quatro anos, diz TSE

1.451.846 pessoas estão aptas a votar nas eleições municipais de 2024; este é o maior número registrado desde 2012

Dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que o número de eleitores com deficiência no Brasil cresceu 25% nos últimos quatro anos, alcançando a marca de 1.451.846 pessoas aptas a votar nas eleições municipais de 2024. Este é o maior número registrado desde 2012, refletindo um avanço significativo na inclusão desse grupo no processo eleitoral. Entre os eleitores com deficiência, a maioria enfrenta dificuldades de locomoção, totalizando 471.856 indivíduos. Além deles, 224.805 têm deficiência visual e 132.497 apresentam deficiência auditiva. Um total de 60.786 pessoas relataram dificuldades específicas para exercer o voto, enquanto 717.511 mencionaram “outro” tipo de deficiência. Em termos regionais, São Paulo lidera com o maior número de eleitores com deficiência, somando 445.464. Minas Gerais e Rio de Janeiro ocupam o segundo e terceiro lugares, com 123.433 e 99.500 eleitores, respectivamente. Proporcionalmente, o Rio Grande do Norte se destaca, apresentando a maior taxa de eleitores deficientes, que corresponde a 1,3% do total do eleitorado.

O município de Três Barras do Paraná se destaca por sua representatividade, com 1.834 eleitores com deficiência, o que representa mais de 20% do total de votantes na localidade. Essa informação evidencia a importância de políticas públicas voltadas para a inclusão e acessibilidade nas eleições. A faixa etária predominante entre os eleitores com deficiência é de 45 a 59 anos, com 291.353 pessoas nessa categoria. A maioria dos eleitores com deficiência possui escolaridade até o ensino fundamental, totalizando 479.446 indivíduos, o que pode influenciar na forma como se engajam no processo eleitoral. Para garantir a acessibilidade, o TSE implementa diversas iniciativas, como a disponibilização de seções eleitorais adaptadas e recursos nas urnas eletrônicas. Entre as ferramentas oferecidas estão assistentes de voz, teclas em braile e tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), visando facilitar a participação de todos os cidadãos nas eleições.

