Janja celebra nova Ministra dos Direitos Humanos em mensagem de esperança

Reprodução/Instagram/@janjalula Janja destacou que o sorriso da nova titular da pasta traz esperança para a união e a reconstrução dos direitos humanos no país



A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, compartilhou uma mensagem de otimismo em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (10). Ela publicou uma foto ao lado da nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, destacando que o sorriso da nova titular da pasta traz esperança para a união e a reconstrução dos direitos humanos no país. A indicação de Macaé Evaristo foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a saída do advogado Silvio Almeida, que foi demitido em meio a acusações de assédio sexual. A nova ministra expressou sua honra em assumir a pasta e reconheceu os desafios que o Brasil enfrenta atualmente.

Natural de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, Macaé Evaristo tem 59 anos e é graduada em Serviço Social pela PUC-Minas, além de ter um mestrado em Educação pela UFMG. Ela já exerceu funções como vereadora em Belo Horizonte e estava em seu primeiro mandato como deputada estadual. Entre 2013 e 2014, liderou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC.

Contudo, a nova ministra enfrenta um processo judicial por suposto superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares durante sua gestão na Secretaria de Educação. Macaé Evaristo afirmou que contestou as alegações e reafirmou seu compromisso com a transparência em sua atuação pública. Após a demissão de Silvio Almeida, Janja também publicou uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que estaria entre as vítimas das denúncias de assédio. Silvio Almeida, por sua vez, nega as acusações que resultaram em sua saída do governo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller