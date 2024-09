Número de focos de incêndio sobe 386% em São Paulo neste ano

Tarcísio de Freitas afirmou que a estrutura do governo estadual está focada em combater os incêndios, com a adição de 15 novas equipes da Defesa Civil, totalizando 34

O estado de São Paulo registrou um aumento significativo no número de incêndios neste ano. Apenas na manhã de ontem, foram identificados 16 focos no interior e na região metropolitana. Segundo dados da Defesa Civil, o número de focos de incêndio subiu 386% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que toda a estrutura do governo está focada em combater os incêndios, com a adição de 15 novas equipes da Defesa Civil, totalizando 34. O número de bombeiros atuando também aumentou de 57 para 102, um incremento de 80%.

Os incêndios têm causado prejuízos significativos para os produtores rurais. A gestão estadual informou que cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas em 317 cidades. Em resposta, o governo está mobilizando a estrutura da iniciativa privada, incluindo carros-pipa e brigadistas, para aumentar a eficácia no combate aos incêndios e evitar maiores prejuízos. No último domingo, o governo anunciou o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação e parques na região metropolitana e no interior do estado. A decisão, tomada devido ao crescente risco de incêndios, seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisada conforme as condições climáticas.

As declarações foram feitas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde o governador inaugurou um centro de transplantes de medula óssea e uma nova ala de internação com 20 leitos. Tarcísio de Freitas também defendeu a PEC que flexibiliza recursos da educação para a saúde, aprovada recentemente na Comissão de Constituição, Redação e Justiça da Alesp. O governo de São Paulo investiu R$ 7,5 milhões na nova estrutura, que permitirá a realização de cerca de 300 novos transplantes por ano. A previsão é de entrega de mais 264 leitos nos próximos meses.

