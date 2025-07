Tarcísio reage a ataques a ônibus em São Paulo: ‘População não precisa ter medo’

Dados da Artesp e da SPTrans indicam que 30% das depredações se concentram em apenas quatro empresas do transporte público; na capital, a zona sul é a região mais afetada

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Até o momento, três homens foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento nos ataques



Nesta quarta-feira (9), um homem foi mobilizado por populares após apedrejar um ônibus em Guaianases, na zona leste de São Paulo. O acontecimento soma a uma série de ataques a coletivos que vêm ocorrendo em todo o estado. Segundo a reportagem, ninguém ficou ferido na ação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (10) que uma “megaoperação” está em andamento para coibir os crimes e que a população não precisa ter medo. “Nós já prendemos três criminosos. A gente está agora em cima desses criminosos, conduzindo a investigação para ver se a gente acha o fio condutor disso”, declarou o governador. A polícia investiga múltiplas linhas de motivação para os ataques, que já somam quase 600 ônibus vandalizados desde junho até agora em todo o estado, e também aponta que as ações podem estar sendo organizadas pela internet.

Entre as hipóteses estão disputas sindicais, sabotagem por parte de empresas que perderam contratos com a prefeitura e a atuação de facções criminosas. Investigações anteriores já afastaram as empresas Transwolff e Upbus por suposto envolvimento com o PCC. No entanto, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou não acreditar em retaliação. Dados da ARTESP e da SPTrans indicam que 30% das depredações se concentram em apenas quatro empresas de ônibus. Na capital, a zona sul é a região mais afetada, com 44,5% dos casos e a zona oeste 34%. Até o momento, três homens foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento nos ataques.