Nunes diz que Haddad ‘vai tomar um pau’ de Tarcísio na disputa pelo governo de SP

Prefeito de São Paulo também reforçou que vai apoiar a decisão do governador sobre o candidato a vice escolhido

  • Por Misael Mainetti
  • 20/02/2026 17h39 - Atualizado em 20/02/2026 17h41
WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO nunes Ricardo Nunes fala sobre uma possível disputa entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas para governo de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou nesta sexta-feira (20) que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), seria derrotado com facilidade caso enfrente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições estaduais de 2026. Segundo Nunes, Haddad “vai tomar um pau” em uma eventual disputa contra o atual chefe do Executivo paulista.

A declaração foi dada após o prefeito ser questionado sobre informações de bastidores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria tentando convencer Haddad a entrar na corrida pelo governo de São Paulo. Nunes participou de uma cerimônia do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo onde foi homenageado.

Para o prefeito, Tarcísio é favorito em qualquer cenário eleitoral e conta com ampla aprovação no estado. Ele afirmou ainda que não vê espaço para que Haddad consiga se viabilizar politicamente diante da força do atual governador.

Quem será o vice de Tarcísio?

Durante a conversa, Nunes também comentou sobre a formação da chapa de Tarcísio para 2026, especialmente a escolha do vice-governador. O prefeito disse que apoiará a decisão que for tomada pelo governador e citou nomes que vêm sendo mencionados nos bastidores, como o do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), e o do vice-governador Felicio Ramuth (PSD).

As declarações do prefeito ocorrem em meio às articulações iniciais para as eleições de 2026 e reforçam o clima de antecipação do debate eleitoral em São Paulo, principal colégio eleitoral do país.

