Nunes e Boulos aparecem em empate técnico em levantamento do Paraná Pesquisas

Os 2,6 pontos percentuais da margem de erro do último levantamento do Paraná Pesquisa, sobre a corrida para a prefeitura de São Paulo, divulgado nesta terça-feira (25), são exatamente a diferença entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e seu oponente Guilherme Boulos do PSOL: Nunes foi escolhido por 28,% dos entrevistados e Boulos por 25,9%, na pesquisa estimulada, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos questionados. O terceiro colocado é Pablo Marçal (PRTB), com 10%, Tabata Amaral (PSD) tem 8,7% e Datena (PSDB) tem 8,3%. A lista segue com Marina Helena, pré-candidata do Novo, tem 3,1% e Kim Kataguiri, do MBL, tem 2,7%. João Pimenta (PCO) tem 0,4%, Fernando Fantauzzi (DC), Ricardo Senese (UP), 0,3% e Altino Prazeres (PSTU) tem 0,2% dos votos. No cenário de pesquisa, em que nenhum nome de candidato é apresentado, Nunes tem 13,7%, Boulos tem 12, 7%, Marçal tem 3,5%, Tabata tem 2,3%, Datena tem 0,8%, Kim tem 0,6% e Marina tem 0,5%.

A pesquisa também apurou eventuais cenários de segundo turno. Ricardo Nunes fica com 48,3% contra Tabata Amaral, com 30,5%. Quando enfrenta Boulos, Nunes aparece com 49% contra 33,9% do adversário. Em um possível segundo turno entre Tabata e Boulos, o pré-candidato do PSOL tem 40,0% contra 34,0%. Boulos também aparece como vencedor quando o oponente de segundo turno é Pablo Marçal. Ele fica com 45,5% e seu adversário tem 29,3%. O levantamento foi realizado com amostra de 1.500 entrevistados, entre 19 e 24 de junho e também apurou a rejeição do eleitor paulistano aos pré-candidatos. Guilherme Boulos é o que apresenta maior rejeição, com 30,9%, seguido por Datena, com 21,5%, Ricardo Nunes, com 19,4%, Kim Kataguiri, com 13,3% e Tabata Amaral, com 11,5%. João Pimenta tem 10,7% de rejeição, Marina Helena tem 9,5%, Altino Prazeres tem 8,2%, Ricardo Senese tem 7,6% e Fernando Fantauzzi tem 7,3%;