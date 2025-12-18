Passagem de ônibus e metrô vão aumentar? Nunes e Tarcísio discutirão tarifa em SP

Segundo o governador, o reajuste deve ser feito considerando a inflação

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio disse que o tema deve ser defindo esse ano



O transporte público em São Paulo deve aumentar. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, os preços das passagens de trens e metrô devem ser reajustadas pela inflação para 2026. Durante evento no Palácio dos Bandeirantes para fazer um balanço de sua gestão, ele comentou o assunto e afirmou que tema deve ser definido esse ano. “É uma coisa que a gente vai estudar e discutir. A linha que a gente vai adotar e adotamos nos anos passados foi a de considerar a inflação do período como o grande indexador da tarifa para manter a sustentabilidade financeira do sistema”, disse.

“Ainda sim você teria que trabalhar com R$ 5 bilhões de subsídio para manter o transporte”, disse o governador sobre corrigir a tarifa pela inflação. O número, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, é de 4, 46% nos últimos 12 meses, e de 3, 99% no ano de 2025. O prefeito da cidade de São Paulo também falou sobre o possível aumento da passagem na última quarta-feira (17). “O ideal é manter congelada a tarifa. Se a gente não conseguir, que não passe da inflação. Mas isso vai depender dos estudos que eles vão trazer”, disse. No começo do ano, o valor das tarifas subiram de R$ 4,40 para R$ 5.

“A gente mantém em R$ 5 para poder fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao transporte público. A prefeitura tem capacidade de manter o subsídio, mas também a gente precisa equilibrar para não tirar dinheiro da saúde, não tirar dinheiro da habitação, não tirar dinheiro da segurança, cada área podendo fluir de uma forma responsável.”