Passagem de ônibus e metrô vão aumentar? Nunes e Tarcísio discutirão tarifa em SP
Segundo o governador, o reajuste deve ser feito considerando a inflação
O transporte público em São Paulo deve aumentar. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, os preços das passagens de trens e metrô devem ser reajustadas pela inflação para 2026. Durante evento no Palácio dos Bandeirantes para fazer um balanço de sua gestão, ele comentou o assunto e afirmou que tema deve ser definido esse ano. “É uma coisa que a gente vai estudar e discutir. A linha que a gente vai adotar e adotamos nos anos passados foi a de considerar a inflação do período como o grande indexador da tarifa para manter a sustentabilidade financeira do sistema”, disse.
“Ainda sim você teria que trabalhar com R$ 5 bilhões de subsídio para manter o transporte”, disse o governador sobre corrigir a tarifa pela inflação. O número, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, é de 4, 46% nos últimos 12 meses, e de 3, 99% no ano de 2025. O prefeito da cidade de São Paulo também falou sobre o possível aumento da passagem na última quarta-feira (17). “O ideal é manter congelada a tarifa. Se a gente não conseguir, que não passe da inflação. Mas isso vai depender dos estudos que eles vão trazer”, disse. No começo do ano, o valor das tarifas subiram de R$ 4,40 para R$ 5.
“A gente mantém em R$ 5 para poder fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao transporte público. A prefeitura tem capacidade de manter o subsídio, mas também a gente precisa equilibrar para não tirar dinheiro da saúde, não tirar dinheiro da habitação, não tirar dinheiro da segurança, cada área podendo fluir de uma forma responsável.”
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.