Nunes fala sobre Tebet não subir em seu palanque ao lado de Bolsonaro: ‘É absolutamente natural’

Ministra do Planejamento já declarou apoio ao colega de partido, mas quer evitar contato com o principal adversário do governo federal

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concorrerá à reeleição neste ano



Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, nesta segunda-feira (1°), declarou durante agenda matinal nesta segunda-feira (1º) que “é absolutamente natural” que Simone Tebet, ministra do Planejamento, não suba no palanque no mesmo dia que Jair Bolsonaro, na campanha de reeleição de Nunes. No sábado (30), durante entrevista à CNN Brasil, Tebet foi questionada se estaria no palaque de Nunes, visto que ambos fazem parte da mesma sigla. “Bolsonaro não estando (risos). A gente pode ir em dias diferentes”, disparou ela, que já declarou apoio ao colega de partido. O prefeito cosnidera que é normal haver opiniões diferentes entre pessoas que façam parte do mesmo grupo político. Ou seja, para ele, é natural que a ministra “escolha um momento em que não esteja presente Bolsonaro”.

Já em relação à disputa pela prefeitura, Nunes disparou ter uma “frente ampla”, além de “vários setores da política, de pensamentos diferentes” que estão juntos “contra a extrema-esquerda”. Durante o bate-papo, eles ainda disse lembrar do passado de Guilherme Boulos, seu principal adversário. “Lembro muito bem da ação do Guilherme Boulos na [Avenida] Paulista, quebrando e depredando a Fiesp, dizendo que era pouco, invadindo o Ministério da Fazendo, com essas atitudes que a gente tem, infelizmente, presenciado por parte dessa pessoa. Existe uma frente ampla verdadeira em torno da nossa candidatura, e a Simone Tebet faz parte disso, até do meu partido”, declarou.

*Com informações do Estadão Conteúdo