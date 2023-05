Nunes Marques se torna membro efetivo em vaga no TSE deixada por Lewandowski

Decisão foi anunciada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, nesta quarta-feira 17

Fellipe Sampaio/STF O ministro Nunes Marques em sessão no plenário do STF



O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi eleito para ocupar uma das três vagas que a Suprema Corte tem direito no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado sobre a escolha por Marques foi anunciada pela presidente do STF, Rosa Weber, nesta quarta-feira, 17. A cadeira era até então ocupada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano. Com a designação, Marques passará a analisar os julgamentos pertinentes à Justiça Eleitoral no âmbito nacional. Além de três ministros do STF, formam o plenário do TSE, três ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo Supremo. Ele atuará ao lado dos colegas Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.

Nunes Marques foi o primeiro ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF. Natural de Teresina (PI), ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e mestre em direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Atuou como advogado e foi juiz do TRE do Piauí. Também foi desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília (DF).