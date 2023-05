Governo Lula publica PowerPoint após cassação de Dallagnol e internautas apontam ‘vingança’

Aparência do organograma se assemelha ao utilizado pelo ex-procurador enquanto coordenador da força-tarefa da Operação-Lava Jato, em setembro de 2016, ao oferecer uma denúncia do MPF contra o líder petista

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Ex-deputado federal Deltan Dallagnol em discurso no Plenário da Câmara durante sessão deliberativa extraordinária em 25 de abril de 2023



O perfil utilizado pelo governo federal no Twitter utilizou a plataforma nesta quarta-feira, 17, para realizar uma publicação que os seguidores apontaram como “vingança” e “deboche” ao fato do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ter sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na publicação, o perfil ‘@govbr’ monta um organograma que liga os 137 dias de governo Lula a metas estabelecidas pelo Planalto como a valorização do salário mínimo, reajuste no valor das merendas escolares, investimento na cultura e educação, além do retorno dos programas Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos. A ação ocorre no dia seguinte ao ex-deputado Dallagnol ter a sua candidatura indeferida e, portanto, seu mandato cassado pela Corte eleitoral. Usuários das redes apontaram as semelhanças entre o organograma publicado pelo governo Lula e o utilizado por Deltan enquanto procurador da República no Ministério Público Federal (MPF).

Em setembro de 2016, o então servidor realizou uma apresentação para explicar as bases da denúncia apresentada pelo MPF contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder petista foi retratado por Deltan como o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato”. Na ocasião, Dallagnol utilizou um organograma que ligava o nome de Lula a pontos investigados pela Lava Jato, como “enriquecimento ilícito”, “José Dirceu”, “governabilidade corrompida”, “depoimentos”, “perpetuação criminosa no poder” e “mensalão”. Ao notar as similaridades, internautas passaram a responder a publicação do Palácio do Planalto. “Governo todo trabalhado no programa Meu deboche, minha vida”, disse um usuário. “Não é vingança, né? Confia!”, pontuou outro crítico. “Impessoalidade foi pro saco”, acusou outro. “Esse slide vem para demonstrar claramente como há um tom de vingança e sarcasmo em nível institucional”, pontuou um seguidor.