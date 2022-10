‘Novo governo vai ter de entender proposta deste Congresso’, afirma José Maria Trindade

Para o comentarista da Jovem Pan, pronunciamento de Arthur Lira ao lado dos líderes da Câmara mostra que ‘nada acontece sem a participação da presidência’ da Casa

Reprodução/Jovem Pan News Trindade comentou o resultado do segundo turno



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá muita dificuldade no Congresso Nacional. É o que estima o comentarista José Maria Trindade, da Jovem Pan. O petista venceu a disputa pela Presidência da República em uma votação apertada, com pouco mais de 2 milhões de votos de vantagem, contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 30. Boa parte do Legislativo, porém, é formado por opositores do petista, o que, na visão de Trindade, nunca foi visto anteriormente. “Lula já enfrentou dificuldade no Congresso. Foi José Dirceu que foi no ouvido dele e disse ‘se não houver negociação, não aprovamos nada no Congresso’. O novo governo vai ter de entender a proposta do novo Congresso. Teremos uma oposição nunca vista. Não dá para entender como será a oposição. Será uma grande interrogação. Será um governo de vários partidos”, comentou. De acordo com o Trindade, esse foi o recado passado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Ao tomar essa iniciativa, de levar os líderes na residência oficial, está dizendo que nada acontece sem a participação da presidência da Câmara. Está se fortalecendo”, acrescentou. Com 99,98% das urnas apuradas, o petista tinha 60.335.006 votos (50,9% dos votos válidos), ante 58.200.224 votos de Bolsonaro (49,1%).