‘O que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi a revolta dos ricos que perderam as eleições’, diz Lula

Presidente participou da cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como novo presidente do BNDES; petista também justificou as inadimplências de Cuba e Venezuela com o banco de desenvolvimento estatal

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse para seu terceiro mandato em 1º de janeiro deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã desta segunda-feira, 6, da cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, durante discurso, o mandatário atribuiu os episódios de vandalismo ocorridos na sede dos Três Poderes em 8 de janeiro à inconformidade de parte da população mais favorecida com os resultados das eleições presidenciais – e a derrota dos ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o chefe do Executivo, “o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF) foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições”. Ainda segundo o petista, “esse país não pode continuar sendo governado por uma parcela da sociedade, tem que ser governado para a maioria”. O mandatário também aproveitou o momento para defender a possibilidade de financiamento de obras estruturais em países vizinhos e negou que haja uma “caixa preta” da instituição. “Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para outros países. O banco financiou serviços de engenharia brasileira para obras em 15 países da América Latina e do Caribe”, disse. Lula ainda confirmou que Cuba e Venezuela não concluíram os pagamentos das obras realizadas internacionalmente e justificou dizendo que ambos os países não quitaram seus débitos “porque o presidente [Bolsonaro] resolveu romper relações e não cobrar para poder ficar atacando” os governos de esquerda.