Objetivo das medidas restritivas é a suprema humilhação, diz Bolsonaro

Ex-presidente afirma ter sido surpreendido com as buscas da Polícia Federal em sua residência e na sede do Partido Liberal, ação na qual agentes apreenderam cerca de US$ 14 mil

Ex-presidente falou com a imprensa nesta sexta-feira (18) em Brasília após a Polícia Federal realizar operação de buscas na casa de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal. Ao ser questionado sobre possível fuga do Brasil, o líder do PL declarou que ‘nunca pensou em sair do Brasil’ ou para embaixada. “As cautelares são em função disso. Eu tenho horário para ficar na rua. O objetivo [da operação] é uma suprema humilhação”, disse.

Durante operação da PF, os agentes da corporação apreenderam cerca de US$ 14 mil na casa do ex-presidente. Em resposta, o ex-mandatário minimizou o fato e alegou que tinha os comprovantes de saque, dado que “sempre teve dólar em casa”. Ainda durante a breve conversa com jornalistas em Brasília, Bolsonaro declarou se recorrerá a algum organismo internacional caso seja condenado: “Depende dos advogados e como o julgamento se comportar aqui”.

Considerando a quantia de dólares encontrados na residência, Jair foi novamente questionado sobre suposta fuga, uma vez que os jornalistas do local mencionaram a estadia do ex-presidente na embaixada da Hungria – o que foi negado com veemência.“Procure saber se a embaixada da Hungria tem algum acordo de extradição ou não”, rejeitou o líder do PL.

De acordo com as medidas cautelares impostas pelo STF, Bolsonaro segue proibido de contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, e com outros réus e investigados. Nesse sentido, o político declarou ter “mais contatos com embaixadores do que o Ministro das Relações Exteriores” e ainda criticou a ausência de diálogo do governo com os EUA.