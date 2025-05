Oposição acredita que pedido de investigação contra Eduardo já estava pronto

Nesta segunda-feira (26), Moraes foi escolhido relator do caso por já conduzir investigações que têm relação com o caso, como o inquérito das fake news e a ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado

Suamy Beydoun/Estadão Conteúdo Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não tem garantido se retornará ao Brasil para reassumir o seu mandato em julho de 2025



O pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem despertado, nos parlamentares da oposição, um sentimento de que o pedido já estava pronto e que a peça apresentada hoje é a original de quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negaram a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro e a prisão do parlamentar. O pedido de apreensão do passaporte do parlamentar foi feito pelo deputado Lindenberg Farias (PT) e Rogério Correia (PT). Deputados ouvidos por esta coluna de forma reservada apontam que o pedido já estava pronto, mas só agora foi desengavetado.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não tem garantido se retornará ao Brasil para reassumir o seu mandato em julho de 2025. Nesta segunda-feira (26), Moraes foi escolhido relator do caso por já também conduzir investigações que têm relação com o caso, como o inquérito das fake news e a ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado no país.

Segundo o procurador-geral, Paulo Gonet, o parlamentar tem utilizado um “tom intimidatório” para tentar atrapalhar o julgamento técnico da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado. Com a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o ministro determinou que seu depoimento poderá ser realizado de forma escrita.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá a responsabilidade de indicar quais autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos poderão receber os esclarecimentos requisitados pela PGR.

