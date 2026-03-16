Oposição se mobiliza para avançar em domiciliar para Bolsonaro

Parlamentares aliados ao ex-presidente trabalham em três frentes diferentes para conseguir a progressão de regime

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez uma aparição de cerca de 20 minutos nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, no quintal da casa onde cumpre prisão domiciliar, em Brasí­lia (DF). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pode formar maioria hoje para condená-lo na ação que apura tentativa de golpe de estado. Bolsonaro evitou responder perguntas sobre o ministro Luiz Fux, que ontem votou por absolvê-lo



O novo boletim médico sobre o estado de saúde ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez a oposição se mobilizar para atuar em três frentes na tentativa levar Bolsonaro, de volta, ao regime domiciliar: médica, juridica e política.

Como Bolsonaro não tem previsão de deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Brasília, os parlamentares e aliados do ex-presidente buscam elevar o tom e aumentar a pressão sobre o STF (Supremo Tribunal Federal).

A oposição deve discutir estratégias e uma delas é retomar a articulação pela derrubada de veto ao PL da dosimetria. Antes, os congressistas vão esperar uma nova perícia médica que deve embasar na próxima decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação que levou a prisão do ex-presidente.

O líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), afirmou que a oposição avalia várias frentes de batalha: “naturalmente, a pressão politica vai aumentar e posteriormente Bolsonaro irá para casa, mas acreditamos que seja difícil isso acontecer nos próximos”.

Após a divulgação desse laudo, a defesa de Bolsonaro deve entrar com o quinto pedido de prisão domiciliar humanitária e espera que o agravamento do estado de saúde sensibilize o ministro a conceder a progressão de regime.

O ex-presidente foi internado no hospital DF Star, na capital federal, com uma broncopneumonia na última sexta-feira (13). O último boletim médico afirma que Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração e que apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída.