Oposição libera Senado após quase 48 horas de ocupação

Movimento começou na terça-feira (5) em forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

Wagner Araújo/Fotoarena/Estadão Conteúdo Plenários da Câmara e do Senado foram ocupados ao longo de terça-feira (5) por parlamentares de oposição, em forma de protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro



A oposição deixou o plenário do Senado Federal nesta quinta-feira (7) e permitiu que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), abrisse a sessão do dia, que está acontecendo de forma remota. A ocupação durou cerca de 47 horas e começou na última terça-feira (5).

“Estamos nesse momento nos retirando da mesa. Estamos desobstruindo e esperamos que a partir de agora possamos discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos independente da posição ideológica”, afirmou Rogério Marinho (PL-RN), líder do grupo no Senado.