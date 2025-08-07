Jovem Pan > Notícias > Política > Oposição libera Senado após quase 48 horas de ocupação

Oposição libera Senado após quase 48 horas de ocupação

Movimento começou na terça-feira (5) em forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

  • 07/08/2025 11h26
Wagner Araújo/Fotoarena/Estadão Conteúdo Senadores da direita fazem obstrução na mesa do Senado Federal em protesto contra a prisão de ex-presidente Jair Bolsonaro Plenários da Câmara e do Senado foram ocupados ao longo de terça-feira (5) por parlamentares de oposição, em forma de protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A oposição deixou o plenário do Senado Federal nesta quinta-feira (7) e permitiu que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), abrisse a sessão do dia, que está acontecendo de forma remota. A ocupação durou cerca de 47 horas e começou na última terça-feira (5).

“Estamos nesse momento nos retirando da mesa. Estamos desobstruindo e esperamos que a partir de agora possamos discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos independente da posição ideológica”, afirmou Rogério Marinho (PL-RN), líder do grupo no Senado.

Os plenários da Câmara e do Senado foram ocupados ao longo de terça-feira (5) por parlamentares de oposição, em forma de protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após reuniões, a Câmara conseguiu retomar as atividades ainda na noite de quarta, sob um empurra-empurra no ambiente mais importante da Casa. Senadores e deputados de oposição iniciaram o movimento de bloqueio no Congresso na tentativa de impor a discussão de projetos que são prioridades para o grupo, como o perdão a condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

