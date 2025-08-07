Deputada entra com filha de 4 meses no plenário da Câmara; parlamentar do PT aciona Conselho Tutelar
Julia Zanatta já havia gravado um vídeo participando da obstrução da oposição em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a bebê no colo e sentada na cadeira de Motta
A deputada bolsonarista Julia Zanatta (PL-SC) entrou no plenário da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (6) com a filha de quatro meses no colo, em meio à expectativa de que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), reocupe sua cadeira na Mesa. A parlamentar já havia gravado um vídeo participando da obstrução da oposição em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a bebê do colo e sentada na cadeira de Motta.
Mais cedo, Hugo Motta convocou uma sessão para as 20h30 e indicou que deputados que tentassem impedi-lo de abrir a sessão podem ser suspensos por seis meses. Líderes indicaram ainda que há a possibilidade de a Polícia Legislativa ser acionada para desocupar a mesa em último caso.
O clima da Câmara é de tensão ante à expectativa de Motta reassumir sua cadeira na Mesa do plenário, que está ocupada por bolsonaristas desde terça-feira (5). Enquanto o presidente da Casa já indicou que deputados que tentassem impedi-lo de abrir sessão convocada para as 20h30 podem ser suspensos por seis meses, bolsonaristas dizem que vão resistir à desocupação.
Parte da tensão se deve à possibilidade, em último caso, de ação da Polícia Legislativa. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) chegou a indicar que pediu às parlamentares de oposição que saíssem da Mesa da Câmara, permanecendo em plenário para a obstrução, justamente ante essa possibilidade.
Por ora, somente deputados podem entrar no plenário. Enquanto isso, assessores e jornalistas aguardam a liberação de entrada no Salão Verde. Há uma indicação de que a entrada só será permitida quando a sessão for iniciada. Se a hipótese se cumprir, a desmobilização ocorreria a portas fechadas.
Plantão no Plenário da Câmara dos Deputados.
Estou sentada na cadeira do presidente Hugo Motta.
Ahhhh quantas coisas poderíamos fazer se o titular dessa cadeira tivesse coragem.
O que você colocaria em pauta se pudesse? @ToniettoChris @clarissatercio @CoronelFernand9… pic.twitter.com/z1pgZV4Qjg
— Júlia Zanatta (@apropriajulia) August 6, 2025
Deputado do PT aciona Conselho Tutelar
O deputado federal Reimont (PT-RJ) acionou o Conselho Tutelar após a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levar a filha bebê para a ocupação do plenário organizada pela oposição.
“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, escreveu o deputado no documento enviado ao Conselho Tutelar de Brasília.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.