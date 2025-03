Oposição planeja obstrução na Câmara caso projeto de lei de anistia não avance

Projeto que tira da cadeia os condenados pelo 8 de Janeiro não tem previsão de ser votado em breve, já que ainda precisa ser negociado e aprovado na Câmara antes de seguir para o Senado Federal

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputado Deputado Sóstenes Cavalcante afirma que a bancada do PL pode entrar em obstrução



O líder do Partido Liberal (PL), Sóstenes Cavalcante, anunciou que a oposição está preparada para obstruir as votações na Câmara dos Deputados caso o projeto de lei sobre a anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro não avance. Cavalcante revelou que discutiu o tema com o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante uma reunião de líderes. Ele questionou Mota sobre a preferência em relação à tramitação do projeto: se por meio de um requerimento de urgência ou pela instalação de uma comissão especial. O líder do PL destacou que, após a eleição das comissões, a anistia é a prioridade número um do partido.

A ausência de Hugo Mota na próxima semana foi mencionada por Cavalcante, que afirmou que a oposição aguardará seu retorno para que uma decisão seja tomada. Caso contrário, o PL e toda a oposição iniciarão uma obstrução na Câmara. A obstrução é uma estratégia regimental utilizada para atrasar votações e é considerada uma ferramenta legítima de luta política. O projeto de anistia, no entanto, não tem previsão de ser votado rapidamente, pois ainda precisa ser negociado e aprovado na Câmara antes de seguir para o Senado Federal. Atualmente, o projeto não possui votos suficientes para aprovação, mas está próximo de alcançar o número necessário.

Cavalcante também mencionou que foi mal interpretado em suas declarações anteriores, reiterando que a decisão sobre o projeto de anistia cabe ao presidente da Câmara. Ele enfatizou que o PL não está recuando em sua posição e que a anistia é a prioridade da oposição.

*Com informações de Evandro Cini

*Reportagem produzida com auxílio de IA