José Olímpio assume vaga de Eduardo Bolsonaro após afastamento ser oficializado

Deputado expressou que sua decisão de ficar fora do Brasil se deve a uma suposta ‘perseguição’ que ele e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estariam enfrentando no país

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou oficialmente o afastamento de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e convocou o suplente José Olímpio (PL-SP) para assumir a vaga. A licença de Eduardo teve início no dia 20 de março de 2025, e ele optou por permanecer nos Estados Unidos durante esse período. Eduardo Bolsonaro, em um vídeo divulgado, expressou que sua decisão de ficar fora do Brasil se deve a uma suposta “perseguição” que ele e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estariam enfrentando no país.

José Olímpio, que agora ocupa a posição de deputado, é um ex-deputado e missionário com 68 anos. Ele já exerceu dois mandatos na Câmara entre 2011 e 2019.

