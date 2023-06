Oposição vai pedir prisão de ex-chefe do GSI de Lula por suposta adulteração de relatório do 8 de Janeiro

General Gonçalves Dias é suspeito de alterar documento da Abin para esconder que ele sabia dos crescentes riscos de tumulto em Brasília

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula recebe os cumprimentos do general Gonçalves Dias após sua eleição



Deputados e senadores da oposição vão entrar com uma representação para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicite pedido de prisão do general Gonçalves Dias, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula. Os parlamentares alegam que G. Dias, como é chamado o ex-chefe do GSI, adulterou um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para omitir o risco de quebra-quebra na Praça dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro. Um novo documento a que os oposicionistas tiveram acesso teria evidências de que há informações omitidas no relatório entregue ao Congresso Nacional. Os deputados e senadores contrários a Lula afirmam que o GSI retirou do documento os registros de que Dias foi informado por mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos.