Orçamento de 2025 do Estado de São Paulo deve ser votado na Alesp nesta semana

Proposta orçamentária, enviada em outubro pelo governo do Estado, recebeu um número recorde de emendas, totalizando quase 30 mil pedidos de adições ao texto por parte dos parlamentares

O Orçamento de 2025 do Estado de São Paulo está prestes a ser votado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo. O parecer do relator, deputado estadual Alex Madureira, do PL, deverá ser apresentado aos parlamentares nesta terça-feira (17). Com isso, o texto poderá seguir para votação no plenário na quarta-feira (18). O líder do governo na Alesp, Gilmaci Santos, do Republicanos, destacou que a principal dificuldade reside em resolver questões no relatório da Comissão de Finanças. Caso essas questões sejam resolvidas, o relatório poderá ser aprovado sem grandes problemas, “acordado com a base e a oposição”.

A proposta orçamentária, enviada em outubro pelo governo do Estado, recebeu um número recorde de emendas, totalizando quase 30 mil pedidos de adições ao texto por parte dos parlamentares. O projeto de lei orçamentária anual prevê um orçamento de R$ 372,45 bilhões para 2025, dos quais R$ 33,5 bilhões serão destinados a investimentos. O líder da oposição na casa, deputado Paulo Fiorilo, do PT, afirmou que o seu grupo ainda está decidindo a melhor forma de se posicionar, mencionando áreas que sofreram cortes, como a reforma da ouvidoria e a situação do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) no interior.

As secretarias de Saúde e Educação são as que terão maior orçamento para o próximo ano, com R$ 36 bilhões e R$ 32 bilhões, respectivamente. A área da Saúde recebeu um aumento de 20% em relação ao ano anterior, enquanto a Educação teve um reajuste de 3%. No entanto, Fiorilo também mencionou propostas para destinar recursos a outras áreas, como a realização de uma feira pelo MST, e aguarda a resposta do governo para definir os próximos passos.

