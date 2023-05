Otto Alencar ‘dá bronca’ em Do Val na CPMI do 8 de Janeiro: ‘Aqui não é delegacia’

Senador também pediu que o colega ‘se comportasse’ como um parlamentar e parasse de interromper: ‘Se mantenha calado’

Pedro França/Agência Senado Presidente eventual da CPMI do 8 de Janeiro, senador Otto Alencar (PSD-BA); senador Randolfe Rodrigues e senador Cid Gomes (PDT-CE)



A sessão inicial para instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, que vai investigar a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, foi marcada por uma discussão entre os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Marcos do Val (Podemos-ES). Alencar, que presidia os trabalhos para a eleição da mesa diretora, não gostou das seguidas interrupções do colega e deu “uma bronca”. “Senador Marcos do Val, o regimento não permite que o senhor interrompa. Todos ouviram Vossa Excelência, o senhor não pode interromper”, iniciou Otto Alencar, que foi novamente interrompido por Do Val. “Corta o som dele. (…) Todos ouviram, Vossa Excelência não tem a palavra, não tem a palavra. (…) Vossa Excelência está sendo antiético interrompendo o seu colega. Eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui não é delegacia de polícia não. Vossa Excelência se mantenha calado. Aqui não é delegacia, é o Senado Federal, se comporte como senador e Vossa Excelência não tem se comportado como senador”, esbravejou Otto Alencar, sendo aplaudido por outros membros.

Como o site da Jovem Pan mostrou, a CPMI do 8 de Janeiro foi instalada nesta quinta-feira, 25, com a escolha da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) como relatora, o deputado federal Arthur Maia (União-BA) como presidente, e os senadores Cid Gomes (PDT-CE) e Magno Malta (PL-ES) como vice-presidente e 2º vice-presidente, respectivamente. Antes da votação da mesa diretora, o senador Marcos do Val levantou questão de ordem contra a escolha de Eliziane para a chapa dos líderes da comissão, alegando que ela teria relação de amizade com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O questionamento do senador foi indeferido pelo presidente da comissão e motivou o bate boca entre os dois.