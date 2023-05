Mercado reage à aprovação do texto-base do arcabouço e aposta em queda de juros no 2º semestre

Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Jansen Costa considerou que as mudanças no texto devem trazer maior sustentação à nova regra fiscal

Jefferson Rudy/Agência Senado Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação dos Vetos



O mercado financeiro tem reagido positivamente à aprovação do arcabouço fiscal, o que tem aumentado as expectativas de queda dos juros no segundo semestre. Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Jansen Costa considerou que as mudanças no texto devem trazer maior sustentação à nova regra fiscal: “Foi mais duro do que a gente esperava e mais rápido do que a gente imaginava. As curvas de juros hoje já refletem a melhora da visão do mercado com relação a esse arcabouço aprovado. Fato de que ele é mais rígido do que a gente imaginava, mas é importante também essa rigidez dado os gastos de interesse do governo atual frente as demandas sociais. É um arcabouço ok, mas é melhor do que aquilo que foi proposto pelo Haddad”. O governo liberou mais de R$ 1 bilhão de reais em emendas nesta semana como estratégia de viabilizar a discussão do novo marco fiscal. Agora, os próximos esforços devem ser concentrados na aprovação da reforma tributária.

“Na reforma tributária, há um grande interesse por parte do Haddad nesse duas, nessas duas aprovações, como se fossem um marco da gestão dele como ministro da Economia. Ontem, o líder do governo deixou claro que, no primeiro semestre, já teria sido entregue o melhor dos esforços. Acredito que o capital político que o governo gastou nessa aprovação para tentar segurar um arcabouço até mais flexível, pela visão do governo, impede a aprovação em curto prazo da questão da reforma tributária”, opinou o economista. Jansen Costa também avaliou que o cenário aponta para uma redução de juros no segundo semestre, diante dos embates entre Palácio do Planalto e Banco Central.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos