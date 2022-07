Pacheco: ‘Segurança das urnas e lisura do processo não podem mais ser colocadas em dúvida’

Fala do presidente do Senado Federal refere-se à reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores para falar sobre a insegurança das urnas eletrônicas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que existem questões sobre as urnas eletrônicas que precisam ser superadas



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para pontuar sua discordância com as dúvidas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com embaixadores. O congressista afirmou que o contraditório e à divergência são pilares de uma democracia forte, mas que obviedades precisam ser superadas. “A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa causa e razão para isso. Esses questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos”, disse o parlamentar. Pacheco aproveitou para ressaltar que o Congresso Nacional respeitará o “resultado fiel da vontade do povo”. A fala em questão refere-se à reunião que o chefe do Executivo promoveu com a presença dos embaixadores brasileiros. No evento, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas as classificando como “falhas” e “inauditáveis”.