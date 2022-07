Ana Paula elogia apresentação de Bolsonaro e critica falta de apuração pública dos votos

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram a apresentação do presidente da República aos embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro

Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro atacou os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes nesta segunda-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma apresentação aos embaixadores brasileiros no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 18, e falou sobre as urnas eletrônicas e possíveis fraudes no sistema eleitoral. Em sua fala, o chefe do Executivo afirmou que o objetivo do ato é o de garantir a “transparência e confiança” nas eleições e disse que desconhece a necessidade da vinda de observadores eleitorais ao pais em outubro. O chefe do Executivo também se defendeu das acusações de vazamento de um inquérito supostamente sigiloso da Polícia Federal – que investigava um ataque hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral -, e criticou o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, em cassar o registro de candidatura dos políticos que disseminarem notícias falsas: “Não pode um magistrado ameaçar quem quer se seja”.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que fica feliz com a iniciativa do presidente em apontar possíveis incongruências no sistema eleitoral brasileiro e relembrou que países europeus não aderiram à utilização das urnas eletrônicas pois não há apuração pública nos votos realizados. “As urnas também desrespeitam o artigo 37 da Constituição, que diz que qualquer ato administrativo precisa estar sobre escrutínio público”, pontuou.

