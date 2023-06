Pacheco aposta que MP dos Ministérios será aprovada ‘com tranquilidade’ no Senado

Durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 1º, o presidente do Senado também disse que seria ‘muito ruim se a medida provisória caducasse ou não fosse aprovada’

Edilson Rodrigues/Agência Senado Em outro momento, Pacheco também garantiu que nenhuma pauta irá travar durante a tramitação no Senado



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) disse acreditar que a MP dos Ministérios será aprovada “com tranquilidade” na Casa. A afirmação foi feita pelo senador durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 1º. ” Com a votação na Câmara dos Deputados ontem, nós suspendemos a sessão do Senado que acontecia para iniciarmos na manhã de hoje e a perspectiva é a votação da MP 1154, que terá como relator de plenário o líder do governo, senador Jacques Wagner. Eu espero que haja aprovação plena dessa medida provisória, que é muito importante para o Brasil. Seria muito ruim que ela caducasse ou não fosse aprovada. As perspectivas são positivas no Senado. Não acompanhei a sessão da Câmara, não sei nem se houve algum problema lá. Mas aqui vai ser tranquilo. A Medida Provisória, todos compreendem a importância dela pra estruturação do Estado e do governo. Acredito que vai ser aprovada com tranquilidade”, disse Pacheco.

Em outro momento da coletiva, Pacheco disse que nenhuma pauta irá travar durante a tramitação no Senado, dizendo que não dá para os parlamentares deixarem de votar ou fazer as medidas caducarem. “Nada vai travar no Senado. Nós vamos andar bem com todas as pautas porque é importante para o país. É importante compor o Banco Central, o Supremo Tribunal Federal, que o governo possa ter sua estruturação administrativa. O que não dá é para deixar de votar e fazer caducar. Isso não é uma iniciativa boa”, concluiu Pacheco. Ainda durante a a coletiva, Pacheco confirmou a indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar de Ricardo Lewandowski.