Rodrigo Pacheco confirma indicação de Cristiano Zanin para vaga no STF

Expectativa é que a formalização da indicação pelo presidente Lula aconteça ainda nesta quinta-feira, 1º

Sylvio Sirangelo/TRF4 Cristiano Zanin Martins, advogado que defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante julgamento nas apelações sobre o sítio de Atibaia na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região



O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai indicar Cristiano Zanin, que foi advogado dele nos processos da Lava Jato, para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em conversa com jornalistas, o político mineiro disse ter encontrado com o indicado. A expectativa é que a formalização da indicação por parte de Lula aconteça ainda nesta quinta-feira, 1º. “Ele será o indicação pelo presidente para a vaga do Supremo Tribunal Federal, essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e chegando vamos encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça. Já conversei com o presidente Davi Alcolumbre que dará andamento, vai fazer a sabatina, apreciação do nome e vamos submeter ao plenário”, afirmou. A vaga na Corte é decorrente da aposentadoria do agora ex-ministro Ricardo Lewandowski. Depois que Lula indicar Zanin, o advogado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, submetido ao Plenário da Casa. O processo pode ser finalizado em apenas um dia.