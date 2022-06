Pacheco diz que definição sobre CPIs ocorrerá na próxima semana

Presidente do Senado segue pressionado por governistas e oposicionistas para instaurar diferentes comissões parlamentares de inquérito

Marcos Brandão/Senado Federal - 25/08/2021 Rodrigo Pacheco é o atual presidente do Senado Federal



O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que pretende definir o possível andamento dos requerimentos apresentados pela bancada governista e oposicionista sobre a instalações de Comissões Parlamentares de Inquérito – entre elas a CPI que pretende investigar possíveis desvios e condutas irregulares no Ministério da Educação. O senador avaliou que há a possibilidade de unir os pedidos sobre dois pedidos de comissões que visam investigar o MEC. “Tudo isso vai ser avaliado pela presidência, vamos ouvir a advogacia do Senado, a consultoria do Senado e tomar a melhor decisão que eu acredito que deva ser no início da próxima semana”, pontuou. De acordo com o político mineiro, a instalação das comissões passam por uma “discussão política” devido a proximidade do calendário com as eleições. “É inegável dizer que os meses de agosto e setembro serão muito dedicados à questão eleitoral, então temos que avaliar o envolvimento dos partidos políticos, dos senadores, num propósito desses de investigação em diversas CPIs”, pontuou.