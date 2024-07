Pacheco diz que não haverá ‘açodamento’ da PEC da Anistia no Senado: ‘Vou encaminhá-la à CCJ’

Proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira e será encaminhada à Casa Alta do Congresso

Waldemir Barreto/Agência Senado Rodrigo Pacheco afirma que não firmou nenhum compromisso de enviar PEC da Anistia imediatamente ao plenário do Senado



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira, 12, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede anistia a partidos políticos não será enviada diretamente ao plenário, como ocorreu na Câmara dos Deputados. Pacheco, que estava participando de uma sabatina no congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), destacou que a PEC da Anistia será tratada sem pressa e evitou comentar o mérito da proposta. “Essa PEC foi idealizada e tramita na Câmara há algum tempo, com grande entusiasmo dos presidentes de partidos políticos. Não tendo chegado na Câmara, não me debrucei sobre o tema. Ao chegar no Senado, vamos avaliá-la. Não há nenhum compromisso meu de enviá-la imediatamente ao plenário do Senado, com açodamento. Vou encaminhá-la à Comissão de Constituição e Justiça para sua avaliação”, afirmou Pacheco.

O presidente do Senado também enfatizou que não tem compromisso com o mérito da proposta, mas mencionou que recebeu informações sobre mudanças no conteúdo. “Anteriormente, quando perguntado sobre anistia a partidos políticos, manifestei-me publicamente contra essa ideia. No entanto, os parâmetros dessa proposta foram alterados significativamente, e não quero emitir um julgamento preconceituoso sobre a medida”, disse Pacheco. Ele acrescentou que “algumas modificações foram implementadas pelo TSE durante o período eleitoral, causando uma distorção ao longo do tempo”.

