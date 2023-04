Padilha diz que governo irá priorizar análise do arcabouço fiscal mesmo com CPMI do 8 de Janeiro

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 24, que o calendário de votação do Congresso Nacional está mantido e não será interrompido pela eventual instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos de 8 de Janeiro. “A atenção do governo e do Congresso Nacional é na pauta econômica do país”, disse o ministro, responsável pela articulação política do governo Lula 3, a jornalistas. “O calendário do marco fiscal está mantido, o relatório deve ser apresentado até 10 de maio”, afirmou. A proposta do governo foi entregue ao Congresso na terça-feira, 18. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) avisou que pretende votar a proposta enviada pelo Executivo direto no plenário, até 10 de maio, sem a necessidade de tramitar por outras comissões.