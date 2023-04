Padilha diz que ‘teoria absurda’ de que governo participou do 8 de Janeiro é ‘terraplanismo’

Ministro das Relações Institucionais destacou que a base do governo passou a apoiar CPMI sobre atos de vandalismo após ‘vazamento editado’ criar nova situação política

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para ministro, vazamento tenta criar uma imagem de que as vítimas do 8 de Janeiro estariam ligadas aos ataques



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre as imagens vazadas que mostram Gonçalves Dias durante os atos de 8 de Janeiro. Em entrevista dada na manhã desta quinta-feira, 20, o ministro disse que a teoria de que o governo teve participação nos atos é um “verdadeiro terraplanismo” e que o vazamento editado das imagens criou uma nova situação política no Brasil. “Tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo de que as vítimas daqueles atos terroristas, que foram o STF, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política. Por conta disso, orientamos o líder da Câmara, do Senado e do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base a afirmar, claramente, desde ontem, que, caso a sessão do Congresso da próxima semana tenha leitura de instauração da CPMI, que na minha opinião será quem vai apurar o atentato terrorista do dia 8 de Janeiro, nós apoiaremos a instalação. Vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para a CPMI, vamos enfrentar o debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados do dia 8 de Janeiro.”, afirmou.

Em outro momento, o ministro afirmou que a instalação da CPMI para investigar os atos servirá para encerrar a teoria de que o governo está envolvido nos atos de 8 de Janeiro e que ela não afetará o calendário do governo. “Estou absolutamente convencido de que a possibilidade de instalação da CPMI irá ser uma pá de cal nessa teoria conspiratória e não irá interferir no calendário de aprovação de conteúdos das 2 MPs que o governo encaminhou no primeiro trimestre”, disse Padilha. Nesta quarta-feira, 19, foram divulgadas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planlto mostrando a atuação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da PresidÊncia, General Marco Edson Gonçalves Dias, durante o 8 de Janeiro. Nas imagens, ele aparece caminhando pelos corredores do Palácio e depois ressurge com manifestantes. Ele, aparentemente, passa orientações para saída do grupo que havia acabado de vandalizar as dependências oficiais. Logo depois, surgem servidores do GSI que também conduzem os invasores. Outra câmera, localizada próximo ao relógio de Balthazar Martinot já destruído, registra outro funcionário de Dias conversando com os vândalos, que deixam o local pela escada de serviço. Militares fardados se aproximam, trocam algumas palavras e chegam a cumprimentar os criminosos.