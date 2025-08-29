Pane em avião faz comitiva de Alckmin aguardar troca de aeronave na Colômbia

Os ministros Carlos Fávaro e Simone Tebet e o deputado federal Jonas Donizete também estavam a bordo; grupo retornava de uma viagem oficial ao México

Cadu Gomes/VPR A ministra Simone Tebet está entre os integrantes da comitiva de Geral Alckmin que visitou o México em missão oficial



O avião que transportava o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e parte de sua comitiva apresentou problemas técnicos durante uma escala para abastecimento em Cali, na Colômbia, na madrugada desta sexta-feira (29). Além de Alckmin, estavam a bordo a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o deputado federal Jonas Donizete (PSB). O grupo retornava de uma viagem oficial ao México.

Durante vistoria de rotina em solo, foi identificada uma falha em uma das mangueiras semi-hidráulicas da aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Embora o avião tivesse condições de seguir viagem, a FAB recomendou, por precaução, que o trajeto fosse interrompido até a chegada de outra aeronave. Um novo avião partiu de Brasília por volta das 10h para buscar a comitiva, que deve retornar ao Brasil ainda nesta sexta. A previsão é de que o pouso em Brasília ocorra por volta das 21h.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto aguardam, os integrantes da comitiva estão hospedados em Cali, onde cerca de 13 quartos foram reservados. Assessores relataram preocupação com a segurança local, mencionando a atuação de cartéis e episódios recentes de violência, como a queda de um helicóptero militar na região. Segundo a assessoria de Alckmin, todos estão bem e em segurança.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA