Paraná Pesquisas: 62% da população do Estado de São Paulo reprova o governo Lula

Cerca de 53,3% dos entrevistados classificaram a gestão como ruim ou péssima e 23,6% nomearam como boa ou ótima; levantamento contou com 1680 eleitores em 84 municípios

Divulgação/Paraná Pesquisas O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (10) um levantamento sobre o governo Lula no estado de São Paulo



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (10) um levantamento sobre o governo Lula no estado de São Paulo, onde aponta que 62,4% da população reprova a gestão do petista. Cerca de 53,3% dos entrevistados classificaram como ruim ou péssima e 23,6% nomearam como boa ou ótima. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1680 eleitores, em 84 municípios, com um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para os resultados gerais.

Em relação às eleições de 2026, caso Jair Bolsonaro pudesse concorrer, ele teria 41,8% das intenções de voto contra 29,3% de Lula. O ex-presidente, contudo, encontra-se inelegível até 2030. Na terceira colocação aparecem o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), com 8,9% do eleitorado e em seguida, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 6,0% e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 2,4%; e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), contabilizando apenas 0,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governador Tarcísio de Freitas também sairia na frente de Lula com 37,1% contra 29,1% do presidente, enquanto os demais políticos Ciro, Ratinho, Caiado e Renan Filho permanecem com a mesma pontuação do cenário anterior. Já nos cenários com Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, a pesquisa mostra um empate técnico. As simulações de primeiro turno apontam que a ex-primeira-dama teria 33,6% contra 29,8% de Lula, enquanto o deputado federal ficaria com 27,6% dos votos ante 30,1% do petista.

Publicado por Luisa Cardoso