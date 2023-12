Paraná Pesquisas: Boulos lidera em dois cenários no primeiro turno em SP, mas Ricardo Nunes leva vantagem no segundo

Deputado federal do Psol e atual prefeito despontam como favoritos na corrida eleitoral da capital paulista; levantamento montou um cenário com Ricardo Salles e outro sem o parlamentar do PL

Montagem sobre fotos: Câmara dos Deputados/Agência Brasil Guilherme Boulos, do Psol, e Ricardo Nunes, do MDB, despontam como favoritos para a eleição em São Paulo



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento nesta nesta quarta-feira, 13, sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo que será realizada no ano que vem. A pesquisa mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) são os favoritos na corrida eleitoral, com o esquerdista liderando os dois cenários apresentados para o primeiro turno, mas atrás do emedebista no segundo. Nunes, de acordo com a pesquisa, tem 55,3% de aprovação entre os eleitores da capital paulista. Outros 41,1% o desaprovam, enquanto 3,6% não souberam ou não quiseram opinar. A atual gestão da prefeitura é avaliada como ótima ou boa por 33,2% dos paulistanos; 35% a consideram regular, 30% acham ruim ou péssima e 1,6% não soube responder ou preferiu não opinar. Vice de Bruno Covas (PSDB) na eleição de 2020, o político do MDB assumiu a administração municipal em 16 de maio de 2021, após a morte do tucano.

O primeiro cenário apresentado pelo Instituto Paraná mostra Guilherme Boulos com 31,1% no primeiro turno, 5,7 pontos percentuais à frente de Ricardo Nunes. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar, com 8,9%, e, perto dela, o também deputado Ricardo Salles (PL), com 8,3%. Também foram listados Kim Kataguiri (União Brasil), Maria Helena (Novo) e Marcos Vinholi (PSDB). Já o segundo cenário exclui Salles e Vinholi. Nesta configuração, a vantagem de Boulos sobre o atual prefeito é mais apertada, de apenas 3,3 pontos (veja abaixo). Como a margem de erro é de 3,1%, eles estariam praticamente empatados. Já no segundo turno, é Nunes quem aparece na frente, com 41,3% da preferência, contra 39,8% do parlamentar do Psol.

O Instituto Paraná também avaliou as gestões do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gestão estadual é aprovada por 52,5% dos paulistanos, enquanto 43,8% a desaprovam; 36.2% a consideram boa ou ótima, 31,8% a acha regular, e 30,2%, ruim ou péssima. Já o governo federal registra 55,1% de aprovação contra 42% de desaprovação. Além disso, 36,7% dos paulistanos responderam que o trabalho do petista é ótimo ou bom, 28,4% o consideram regular e 33,5% avaliam o governo federal como ruim ou péssimo. A pesquisa ouviu 1.046 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 6 e 9 de dezembro.

Veja os dois cenários para o primeiro turno

Confira a projeção para o segundo turno

Veja as avalições dos governos Nunes, Tarcísio e Lula