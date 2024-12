Paraná Pesquisas: Eleitores de São Bernardo aprovam governos municipal e estadual, mas reprovam o federal

Gestão do prefeito Orlando Morando, que está no seu segundo mandato, chegou a quase 70% de aprovação; Lula tem rejeição mais acentuada entre entrevistados com ensino superior

Montagem: Prefeitura de São Bernardo/Governo de SP/PR Orlando Morando (prefeito de São Bernardo), Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo) e Lula (presidente da República)



Um levantamento divulgado nesta terça-feira (17) pelo Instituto Paraná Pesquisas revelou que a população de São Bernardo do Campo avalia positivamente as administrações municipal e estadual, mas reprova o governo federal. A gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que está em seu segundo mandato, recebeu aprovação de 69,9% dos entrevistados. Destes, 15,4% classificaram a administração como “ótima” e 41,8% como “boa”. Outros 24,4% consideraram a gestão “regular”, enquanto 5,6% a avaliaram como “ruim” e 11,7% como “péssima”.

O desempenho do prefeito apresentou melhora em relação a levantamentos anteriores, refletindo maior aprovação geral e menor índice de desaprovação, atualmente em 27,3%. A pesquisa foi realizada com 710 eleitores de São Bernardo do Campo, entre os dias 11 e 13 de dezembro, e possui margem de erro de 3,8 pontos percentuais, com 95% de confiança. Os dados foram coletados por meio de entrevistas pessoais, respeitando quotas de gênero, idade, escolaridade e nível econômico.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também registrou avaliação positiva no município. Segundo a pesquisa, 59,6% aprovam sua administração, enquanto 36,5% desaprovam. Entre os entrevistados, 14,8% classificaram a gestão estadual como “ótima” e 32,4% como “boa” (47,2% somando as duas opções consideradas positivas). Já a soma de ruim e péssimo totaliza 23,1%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na esfera federal, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovada por 52,8% dos eleitores de São Bernardo. A aprovação ficou em 43,8%. Quando questionados sobre a avaliação da administração, 12,1% consideraram “ótima” e 21,1% “boa”. Em contrapartida, 32,4% avaliaram a gestão como “péssima” e 11,8% como “ruim”. A desaprovação do governo federal é mais acentuada entre entrevistados com ensino superior, onde chega a 64,1%, enquanto a aprovação é maior entre os eleitores com ensino fundamental, atingindo 56,7%.

Confira as avaliações dos cidadãos de São Bernardo

Gestão municipal

Gestão estadual

Gestão federal

Publicado por Felipe Cerqueira