Paraná Pesquisas: Em Campos dos Goytacazes, Garotinho lidera com 63%; Del. Madeleine é a segunda com 17,9%

A maior rejeição é da Delegada Madeleine, com 20,3%; Garotinho aparece na lista com 16,3%, e o petista Professor Jefferson tem uma recusa de 16,1%

Reprodução/Instituto Paraná Pesquisas A pesquisa ainda traz que a atual gestão tem 76,3% de aprovação



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta segunda-feira (26), a pesquisa eleitoral para a prefeitura de Campo dos Goytacazes. No cenário estimulado, Wladimir Garotinho (PL) aparece disparado em primeiro lugar, com 63% das intenções de voto. Em segundo lugar, Delegada Madeleine (União Brasil) figura com apenas 17,9%. Ainda neste primeiro cenário, o petista professor Jefferson figura na lista com somente 2,7%. A liderança na pesquisa tem respaldo na avaliação do governo. À frente nas intenções de votos, o atual prefeito tem 57,2% de ótimo e bom. Já ruim e péssimo somam 13,3%. A pesquisa ainda traz que a atual gestão tem 76,3% de aprovação. Outro ponto é a rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. A maior rejeição é da Delegada Madeleine, com 20,3%.

Outro ponto é a rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. A maior rejeição é da Delegada Madeleine, com 20,3%. Garotinho aparece na lista com 16,3%. Depois, com números similares, o petista Professor Jefferson tem uma rejeição de 16,1%. Por fim, 28,5% dos entrevistados Não Sabe/Não respondeu. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º RJ-00920/2024 para o cargo de Prefeito.

