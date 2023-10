Partido Novo anuncia pré-candidata para a prefeitura de São Paulo

A economista Marina Helena Santos irá representar a legenda na disputa eleitoral; ela conta com 14 anos de experiência em instituições financeiras como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos

Partido Novo/Divulgação Marina é a primeira suplente para deputada federal por SP do partido



O Partido Novo anunciou nesta segunda-feira, 30, Marina Helena Santos como pré-candidata da legenda à prefeitura de São Paulo. A escolha da economista se deu com base na experiência dela em políticas públicas. Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia e responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo em 2020. Ela foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Seu currículo ainda conta com passagens por diversas instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos. “Marina é um dos quadros mais completos do partido. Tem qualificação de sobra e conhecimento aprofundado em todos os temas que dizem respeito à cidade de São Paulo e ao Brasil. E tem, acima de tudo, um poder de liderança fora do comum”, destacou Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo.

Com posicionamento de direita, Marina tem como objetivos principais combater o crime e melhorar a segurança pública em São Paulo. “Todos nós estamos cansados de políticos que começam a fazer obras por toda a cidade no fim do mandato só para chamar atenção e ganhar mais votos nas eleições futuras. Precisamos de alguém que dê atenção para a segurança pública, para a proteção das crianças, para a educação, para a geração de emprego. Áreas que afetam diretamente a vida das pessoas “O índice de roubo de celulares está altíssimo, o problema da Cracolândia é gravíssimo, não podemos fechar os olhos para isso. O atual prefeito prefere usar o orçamento para fazer asfalto a investir em segurança pública. Nós, de direita, não passamos pano para bandido”, afirmou.