Kim Kataguiri oficializa pré-candidatura para a Prefeitura de São Paulo – Headline News, edição das 16h

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado Kim Kataguiri no plenário da Câmara dos Deputados



A pré-candidatura de Kim Kataguiri às eleições municipais de São Paulo em 2024 foi impulsionada nesta quinta-feira, em um evento do União Brasil. O partido ainda não anunciou oficialmente apoio ao deputado federal para o pleito.

Lula só vai participar da campanha de Boulos no ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve dar o pontapé inicial na participação na pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo só no início do ano que vem. Os dois trabalharam juntos na quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, para acertar a agenda em conjunto.

EUA afirmam que Exército russo executa os próprios soldados

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do governo dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que as autoridades da Rússia executam alguns dos próprios soldados por não cumprirem ordens no campo de batalha na Ucrânia. Kirby acrescentou que comandantes russos ameaçaram executar unidades inteiras se elas recuarem diante do fogo da artilharia ucraniana e sugeriu que a notícia é um sintoma de como o país está se saindo mal em sua invasão da Ucrânia.

OMS estima que há cerca de mil pessoas soterradas em Gaza

Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde disse nesta sexta-feira, 27, que cerca de mil pessoas devem estar soterradas sob os escombros em Gaza. “Também recebemos estimativas de que ainda há mais de mil pessoas sob os escombros que ainda não foram identificadas”, disse Richard Peeperkarn, representante da OMS para o território palestino.

Mega-Sena acumula após ninguém acertar as seis dezenas

O concurso 2.649 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 90 milhões. Veja os números sorteados: 06-11-26-32-46-56.