Partidos da base do governo, PSOL e Rede vão contra o arcabouço fiscal; veja como cada legenda votou

Com placar de 372 votos a favor e 108 contrários, votação contou com aliados da gestão petista tentando barrar a aprovação do projeto

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para discutir votação do arcabouço fiscal



O texto-base do novo arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, 24. O projeto contou com 372 votos favoráveis e 108 contrários, placar suficiente para que o texto seguisse para avaliação do Senado Federal. Contudo, o apoio dos parlamentares ao marco fiscal não deve se traduzir necessariamente em força para a base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sete partidos conseguiram que todos os parlamentares votassem para aprovar arcabouço fiscal, enquanto três legendas foram na direção contrária. Deputados de partidos que integram a base aliada do governo, como o PSOL e o Rede Sustentabilidade, votaram contra a aprovação do novo arcabouço fiscal. Nenhum parlamentar das legendas aprovou a medida. O grupo queria que o texto fosse alterado para proporcionar mais flexibilidade ao gastos com políticas sociais. Apesar disso, o PT, PDT, PSB, PCdoB, Avante, Solidariedade e Cidadania tiveram 100% dos parlamentares apoiando o projeto.

Um dos principais opositores da gestão petista, o Partido Liberal (PL) contou com 30 deputados votando favoravelmente à medida. O número representa o apoio de um em cada três parlamentares da legenda. Já o PSD teve 40 votos favoráveis e 2 contrários. No MDB, 32 parlamentares foram a favor, três contra e um se absteve. Dentro do União Brasil, 5o deputados foram favoráveis e 7 contra. O Republicanos trouxe 34 votos a favor e 5 contrários. Enquanto isso, 39 parlamentares do PP apoiaram a medida, enquanto 7 foram contra. No Podemos, houve apoio de 10 deputados e 2 foram contra. Quatro parlamentares do PV votaram a favor e um contra. No PSDB, foram 11 votos favoráveis e três contrários. Já no PSC foram três a favor e um contra. Dois parlamentares do Patriota foram favoráveis e um contrário. Nenhum deputado do Novo apoiou a medida. Nesta quarta-feira, 24, os deputados irão analisar destaques que podem alterar pontos do texto.

Partidos da base do governo, PSOL e Rede vão contra o arcabouço fiscal; veja como cada partido votou